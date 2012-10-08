В Луганской области дочь изранила мать
14:54, 08 октября 2012Новости регионов
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Колото-резаные ранения
В Луганской области милиция возбудила уголовное дело за фактом нанесения тяжких телесных повреждений матери дочерью.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, в Алчевскую городскую больницу 7 октября с множественными колото-резаными ранениями была госпитализирована 50-летняя местная жительница. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили, что указанные телесные повреждения потерпевшей нанесла ее 32-летняя дочь.
Возбуждено уголовное дело по ст. 121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение).
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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