В центре Житомира троллейбус с пассажирами въехал в дом
14:18, 08 октября 2012Новости регионов
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Зацепив дерево
В центре Житомира троллейбус с пассажирами въехал в дом, зацепив дерево.
Как сообщила УНИАН руководитель Отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, пострадали три человека.
Троллейбус перед перекрестком внезапно резко повернул налево и въехал в жилой 5-этажный дом.
"В аварии пострадали три пассажира троллейбуса. Они получили легкие телесные повреждения, медики оказали им неотложную помощь", - уточнила А.Ващенко.
По данным руководителя пресс-службы Управления ГАИ в Житомирской области Николая Яцкевича, водитель троллейбуса объясняет аварию технической неисправностью машины.
Правоохранители проводят проверку.
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