Черкасчина: девятилетняя девочка упала в колодец

В селе Лебедин Шполянского района Черкасской области в колодец упала девятилетняя девочка.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, инцидент произошел накануне, 6 октября, около 10:50.

Спасатели МЧС с помощью двух спасательных веревок подняли ребенка на поверхность.

С диагнозом сотрясение головного мозга, перелом левой голени со смещением, ушиб брюшной полости и переохлаждение, девочка передана работникам скорой медицинской помощи и доставлена в Шполянскую ЦРБ.