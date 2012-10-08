Черкасчина: девятилетняя девочка упала в колодец

13:42, 08 октября 2012
Новости регионов
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Перелом левой голени...

В селе Лебедин Шполянского района Черкасской области в колодец упала девятилетняя девочка.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, инцидент произошел накануне, 6 октября, около 10:50.

Спасатели МЧС с помощью двух спасательных веревок подняли ребенка на поверхность.

С диагнозом сотрясение головного мозга, перелом левой голени со смещением, ушиб брюшной полости и переохлаждение, девочка передана работникам скорой медицинской помощи и доставлена в Шполянскую ЦРБ.

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