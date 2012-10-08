Спасатели нашли двух туристов, которые заблудились во время восхождения на Говерлу.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 6 октября в 10.50 в ТУ МЧС в Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что накануне в районе горы Говерла заблудились двое туристов из Тернополя, которые осуществляли восхождение на Говерлу и не вернулись на спортивную базу.

Оперативно для проведения поисково-спасательных работ выехали спасатели Ворохтянского районного отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения ТУ МЧС в области в составе 5 человек и 1 единицы техники.

В 13:30 спасатели нашли заблудившихся туристов в районе горы Пожежевская (1822 м) и провели их к спортивной базе. Состояние туристов - удовлетворительное.