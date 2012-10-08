Харьковщина: с отравлением госпитализировано 19 гимназистов

В Харьковской области с пищевым отравлением госпитализировано 19 учеников двух районных гимназий.

Как сообщает официальный сайт Министерства здравоохранения Украины, по информации Государственной санитарно-эпидемиологической службы, за период 5-7 октября в инфекционное отделение Богодуховской центральной районной больницы был госпитализирован 21 человек, в т.ч. 19 детей Богодуховской гимназии №1 и №2 с диагнозом «острая кишечная инфекция».

Согласно информации, пострадавшие связывают возникновение заболевания с питанием 4-5 октября в столовой Богодуховской гимназии №1.

Эпидрасследование вспышки начато 6 октября специалистами областной и Богодуховской районной санэпидстанций. Богодуховской ЦРБ предоставлена практическая помощь специалистами областной детской инфекционной клинической больницы.

Приказом Главного управления здравоохранения Харьковской областной государственной администрации создан оперативный штаб по локализации и ликвидации заболевания.

Во время эпидрасследования состояния организации питания в гимназии на пищеблоке выявлено нарушение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, а именно: не соблюдаются правила хранения пищевых продуктов и сырья, обнаружены продукты без маркировки и сопроводительной документации, которая подтверждает их качество и безопасность, отсутствует контроль за организацией питания в заведении, нарушено ведение медицинской документации, в т.ч. по контролю за организацией питания, недостаточное количество инвентаря для уборки и т.п.

С целью поиска путей и факторов передачи инфекции проведено бактериологическое обследование 13 человек, в т.ч. 3 работников пищеблока, 1 поставщика пищевых продуктов, 1 продавца магазина, который находится вблизи гимназии, в гимназии отобрано 4 пробы пищевых продуктов, 2 пробы воды коммунального водопровода, 40 смывов с оборудования пищеблока и объектов окружающей среды.

Комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий продолжается.

Ситуация находится на контроле Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, говорится в сообщении, пресс-службы Минздрава Украины.