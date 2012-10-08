На одесском стадионе ветка дерева убила судью

В Одессе вчера, 7 октября, в результате падения огромной ветви с усыхающего дерева неподалеку от входа в стадион «Динамо», погиб председатель судейской комиссии по триатлону Владимир Погорелов

Об этом, сообщили УНИАН в Одесском областном отделении Федерации по триатлону.

Как рассказывают очевидцы происшествия, «после объявления старта детских соревнований по триатлону от дерева отвалилась огромная ветка, под которой в этот момент находился спортивный судья В.Погорелов. Ударом упавшего на голову ствола ветви - около 10 см в диаметре – судья был смертельно травмирован».

Находившиеся на дежурстве на стадионе врачи оказали В.Погорелову первую помощь, однако полученная травма оказалась несовместимой с жизнью - судья скончался в машине «скорой помощи» по дороге в больницу.

В связи с гибелью президента Одесского областного отделения Федерации по триатлону Украины соревнования на стадионе были отменены.

«В.Погорелов был энтузиастом своего дела, искренне любил спорт и делал все для развития триатлона в Одессе. Можно лишь предположить, сколько дел остались незавершенными, сколько еще талантливых детей, будущих звезд мог раскрыть опытный специалист», - говорится в сообщении Федерации по триатлону.