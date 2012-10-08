На Херсонщине столкнулись две легковушки, пострадали 7 человек

В Херсонской области вчера, 7 октября, в 19.25 на админтрассе Томилина Балка – Софиевка в Белозерском районе в результате столкновения двух машин пострадали 7 человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС в Херсонской области, в результате столкновения легковых автомобилей «SEAT» и «Peugeot 309» четыре человека: 38-летний мужчина, женщины 56 и 64 лет и 7-летний мальчик были госпитализированы с различными травмами в реанимационное отделение районной больницы. Трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. В частности, у ребенка открытая черепно-мозговая травма.

Еще три человека с общим диагнозом «ушиб грудной клетки» в возрасте от 30 до 54 лет находятся на амбулаторном лечении.

Также в сообщении отмечается, что спасателям МЧС удалось предупредить возгорание поврежденных автомобилей.

По факту ДТП проводится расследование.