В Тернопольской области на пожаре погибли два человека
Пожар произошел вчера
В Тернопольской области на пожаре погибли два человека.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, пожар произошел вчера, 7 октября, в 23:05 в селе Бурдяковцы Борщевского района.
О возгорании жилого дома спасателям сообщили соседи погибших. На месте пожара спасатели обнаружили тела 47-летнего мужчины-инвалида, владельца дома и его 55-летней сожительницы. По предварительным данным, погибшие во сне угорели, а затем сгорели.
Огонь полностью уничтожил дом, две хозяйственных постройки удалось спасти. Причина возникновения пожара и материальные убытки устанавливаются.
Пожар ликвидирован дежурным караулом 8-й государственной пожарно-спасательной части Территориального управления МЧС в области.