В Тернопольской области на пожаре погибли два человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, пожар произошел вчера, 7 октября, в 23:05 в селе Бурдяковцы Борщевского района.

О возгорании жилого дома спасателям сообщили соседи погибших. На месте пожара спасатели обнаружили тела 47-летнего мужчины-инвалида, владельца дома и его 55-летней сожительницы. По предварительным данным, погибшие во сне угорели, а затем сгорели.

Огонь полностью уничтожил дом, две хозяйственных постройки удалось спасти. Причина возникновения пожара и материальные убытки устанавливаются.

Пожар ликвидирован дежурным караулом 8-й государственной пожарно-спасательной части Территориального управления МЧС в области.