Хозсуд возобновил производство по делу относительно земли Александровской больницы

Хозяйственный суд Киева своим постановлением от 28 сентября 2012 года возобновил производство по административному делу о признании противоправным и отмене одного из пунктов решения Киевского городского совета от 10 июля 2003 года о передаче в аренду ООО "Житло-Буд" 0,45 га земли по ул. Шелковичной, 39/1-а в Печерском районе Киева, а именно на территории Александровской больницы.

Соответствующая информация обнародована в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

Как отмечается, дело возбуждено по иску заместителя прокурора города Киева в интересах государства в лице Государственного комитета Украины по земельным ресурсам. Ответчики - Киевский городской совет и ООО «Житло-Буд».

Производство по делу о признании недействительным договора аренды указанного земельного участка было остановлено постановлением суда от 15 сентября 2011 года

Прокуратура Киева обратилась в суд с ходатайством о возобновлении производства по делу, которое мотивировано “устранением обстоятельств, ставшими основанием для его остановки”.

В обстоятельствах дела отмечается, что пунктом 1 решения Киевсовета от 10.07.2003 г. «О предоставлении и исключении земельных участков и прекращении права пользования землей» (с изменениями, внесенными решениями Киевсовета от 23.12.2003 г. № 323/1198, от 21.10.04 № 598/2008) прекращено право пользования частью земельного участка Центральной городской клинической больнице площадью 0,45 га и передано ООО «Житло-Буд» в долгосрочную аренду на 15 лет для строительства, эксплуатации и обслуживания жилого дома.

Во исполнение этого решения 07.07.2004 г. между Киевсоветом и «Житло-Будом» заключен договор аренды указанного земельного участка.

Вместе с тем прокуратура отмечает, что комплекс усадьбы Института физиологии им. Богомольца внесен в государственный реестр как памятник истории монументального искусства и археологии национального значения. Таким образом, указывает прокурор, спорный земельный участок находится на территории охранной зоны памятника истории национального значения, на которой запрещено осуществлять какое-либо строительство.

Кроме того, прокуратура считает, что основаниями для признания недействительным договора является отсутствие согласования с Верховной Радой Украины исключения (выкупа) спорного земельного участка, согласования Главного управления охраны культурного наследия и реставрационно-восстановительных работ проекта отвода земельного участка, заключения Специализированного управления противооползневых подземных работ, а также отсутствие заключения землеустроительной экспертизы.

Как сообщал УНИАН, строительные работы на территории Александровской больницы активизировались в 2007 году, после чего активистами были организованы круглосуточные дежурства с целью не допустить строительства многоэтажки.

Дело об остановке строительства рассматривал ряд судов.

Киевский городской председатель Леонид Черновецкий своим распоряжением от 31 марта 2008 г. остановил строительство жилого дома на территории больницы в связи с выявленными нарушениями.

Профессор Киевского Национального медицинского университета им. Богомольца Ольга Богомолец в ноябре 2008 г. заявляла, что строительство на территории Александровской больницы снова возобновилось под видом строительства подпорной стенки одного из склонов на этой территории. Застройщиком было вырублено на территории существующего парка им. Богомольца 226 деревьев.

Относительно ситуации с застройкой территории этой больницы было дано 4 поручения Президента Украины.

17 марта 2009 г. Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил кассацию Александровской больницы и отменил решение Киевсовета о землеотводе на ее территории. Однако представители общественности Киева через две недели после принятого решения выразили обеспокоенность по поводу того, что представители компании-застройщика не свертывают начатые строительные работы. В то же время председатель КГГА Александр Попов заявил, что вопрос о прекращении строительства жилого дома на территории Александровской больницы будет разрешен в пользу киевлян. Он заявил, что ООО «Житло-Буд» в официальном письме на имя председателя столичной горгосадминистрации дало согласие на прекращение права пользования земельным участком и строительства жилого дома на ул. Шелковичной, 39/1-А.