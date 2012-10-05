В Киеве медсестра тубдиспансера продавала наркотики
14:43, 05 октября 2012Новости регионов
0
На рабочем месте
В Киеве задержана медсестра туберкулезного диспансера, которая длительное время занималась реализацией сухого каннабиса на рабочем месте.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Киеве, она была задержана сегодня ночью, когда продавала очередную партию наркотику во время дежурства в медучреждении.
В главке отметили, что медсестра, по предварительным данным, на протяжении 3-х месяцев продавала наркотическое вещество. В частности, 50 г каннабиса стоили у нее 400 грн.
Во время обыска на месте совершения преступления у нее было изъято более 0,5 кг высушенного зелья.
Женщина задержана. Сейчас решается вопрос о возбуждении против нее уголовного дела.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter