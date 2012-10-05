На Сумщине отопительный сезон начнется 8 октября

В Сумской области отопительный сезон начнется с 8 октября. С этого дня тепло должно поступить в учреждения социальной сферы, а с 10 октября - в жилой фонд. С 15 октября – к теплообеспечению необходимо подключить весь жилищный фонд области.

Как передает корреспондент УНИАН, такую задачу поставил председатель Сумской областной госадминистрации Юрий Чмырь во время заседания коллегии ОГА.

«С понедельника ожидается снижение температурного режима. Поэтому люди должны получить тепло вовремя. Прежде всего, речь идет об учреждениях бюджетной сферы: больницы, школы, детские сады», - отметил руководитель области.

Глава ОГА подчеркнул, что каждый чиновник несет персональную ответственность за прохождение отопительного сезона. Также Ю.Чмырь обратил внимание, что при формировании бюджета на 2013 год следует предусмотреть средства на реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства области и перевод их на альтернативные виды топлива.

По информации начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Сумской ОГА Ивана Огрохина, по состоянию на 1 октября полностью подготовлены к отопительному сезону 423 котельные, 20 котлов капитально отремонтированы, более 20 заменены на энергоэффективные. Теплоснабжающими организациями проведены гидравлические испытания теплосетей, ликвидированы порывы, приведены в порядок центральные тепловые пункты, сформированы необходимые запасы топлива на предприятиях теплоэнергетики. «В целом на подготовку области к отопительному сезону использовано около 60 миллионов гривен. На мероприятия по подготовке жилищного фонда использовано около 23 миллионов гривен. Учреждения образования, культуры, медицины, социальной защиты населения к работе в осенне-зимних условиях готовы стопроцентно, в том числе обеспечены углем и дровами. Проведены и работы по внедрению энергосберегающих технологий – так, котельные 41 учебного заведения имеют котлы, работающие на альтернативных видах топлива», - рассказал И. Огрохин.