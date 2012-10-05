На Харьковщине возле трассы выявили боеприпасы времен войны

В Изюмском районе Харьковской области недалеко от автодороги Киев-Харьков-Должанский (ведет к границе с Российской Федерацией) выявили арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Как сообщил корреспонденту УНИАН помощник начальника Главного территориального управления МЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, боеприпасы были выявлены 4 октября в поле на расстоянии около 200 метров от трассы.

Снаряды нашли члены общественной поисковой организации во время раскопок.

Пиротехники, прибывшие на место находки, в течение двух дней изъяли 400 боеприпасов, в том числе артснаряды калибра 122 мм – 53 штуки, 45 мм – 155 штук, 76 мм – 44 штук, минометные мины калибра 50 мм – 49 штук, 79 мм – 79 штук, гранаты РГД-33 – 20 штук.

Сегодня все взрывоопасные предметы спасатели вывезли в специально отведенное место и уничтожили.