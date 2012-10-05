Будут судить хирургов, оставивших в пациенте инструмент

По указанию прокуратуры Донецкой области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медперсоналом Добропольской центральной городской больницы. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Прокуратурой установлено, что 7 февраля 2007 года при проведении хирургической операции врачами хирургического отделения медицинского учреждения в брюшной полости пациента был оставлен металлический зажим.

В результате, халатность со стороны медперсонала привела к тяжким последствиям для здоровья мужчины и повлекла за собой длительную утрату трудоспособности. Причиненный ущерб квалифицируется как причинение телесных повреждений средней степени тяжести.

"Прокуратура области и Добропольская межрайонная прокуратура осуществляли надзор за проведением доследственной проверки. С целью выяснения всех обстоятельств инцидента и его последствий были даны указания относительно проведения дополнительной судебно-медицинской экспертизы и других необходимых действий. По результатам проверки по указанию прокуратуры области органами милиции 01.10.2012 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) УК Украины. В настоящее время ведутся следственные действия", - сообщил начальник отдела надзора за соблюдением законов органами внутренних дел при осуществлении дознания и досудебного следствия Эдуард Геращенко.