Сумской облсовет принял противотуберкулезную Программу

Депутаты Сумского областного совета на очередной сессии 28 сентября приняли Областную целевую социальную Программу противодействия заболеваемости туберкулезом на 2012-2016 годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского облсовета, соответствующее решение облсовета подписал председатель облсовета Геннадий Михайленко.

По информации начальника управления охраны здоровья Сумской областной государственной администрации Петра Павлюка, Программа будет реализовываться в 3 этапа: І этап – до конца 2012 г., ІІ этап – с 2013 до 2014 г., ІІІ этап – 2015-2016 гг.

«Чтобы снизить уровень заболеваемости и смертности от туберкулеза, планируется внедрить проведение диагностических исследований, улучшить материально-техническую базу противотуберкулезных лечебных учреждений, усилить профилактическую работу. Что касается финансирования, то на борьбу с туберкулезом Сумская область выделит более 100 млн грн: планируется из областного бюджета выделить более 88 млн грн, а из городского – около 20 млн грн», - рассказал П.Павлюк.

По его словам, в 2011 г. в Сумской области заболеваемость туберкулезом, его распространенность и смертность от туберкулеза составили соответственно 57,2; 145,6 и 17,7 случая на 100 тысяч населения.

«Несмотря на снижение основных показателей, эпидемическая ситуация в области является угрожающей, заболеваемость от этой болезни все еще остается на эпидемическом уровне, а смертность превышает среднеукраинский показатель 15,8. Выполнение указанной Программы позволит, в том числе, улучшить эпидемическую ситуацию по туберкулезу в области, снизив заболеваемость туберкулезом до 50,0 на 100 тыс. населения, и смертность до 14,0, обеспечить излечение 70% больных с новыми случаями туберкулеза», - подчеркнул П.Павлюк.