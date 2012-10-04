Житомирщина: у местного жителя изъяли 55 кг конопли

В селе Троянов Житомирского района Житомирской области вчера, 3 октября, оперативники райотдела УМВД Украины изъяли у местного жителя 55 кг конопли.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, речь "идет о масштабной заготовке наркосырья марихуаны".

По ее словам, милиция нашла более 55 кг сырья конопли на разных этапах процесса подготовки к обработке и изготовлению наркотиков.

На веранде дома 33-летнего жителя Троянова милиционеры увидели хозяйственные сумки, заполненные только что срубленными растениями конопли, которые были готовы к первичной обработке. В целом, по оперативным данным, в этом небольшом доме находилось около 30 кг марихуаны.

В одной из комнат дома на полу оперативники обнаружили разложенные и измельчены растения и шишки конопли, находившихся на этапе просушки. На чердаке дома правоохранители нашли еще 5 кг, но уже полностью высушенных и измельченных растений, похожих на коноплю.

Все обнаруженное направлено на исследование в Житомирский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при областном УМВД.

"В настоящее время установлена причастность к выращиванию и хранению наркотического зелья, по меньшей мере, двух жителей района в возрасте 23 и 33 года", - уточнила А.Ващенко.

Хозяин дома объяснил, что просто сдал жилье в наем и не интересовался, чем занимаются его арендаторы.

После установления результатов экспертизы по этому факту милиция возбудит уголовное дело по статье 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Как уточнил УНИАН начальник Житомирского райотдела УМВД Украины в Житомирской области Александр Довгопятый, задержаны двое подозреваемых, изъято в целом более 55 кг наркотического сырья. Мероприятия милиции по установлению каналов поступления и распространения марихуаны, а также других, причастных к этому лиц, продолжаются.