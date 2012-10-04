Задержанный житель Прикарпатья 6 раз «минировал» ЖД-вокзал

Заробитчанин из Ивано-Франковский области, который был задержан за ложное сообщение о заминировании Киевского железнодорожного вокзала 29 сентября, признался в ложных сообщениях о заминировании этого же вокзала 18, 21, 22, 26, 27 сентября.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, в ходе расследования уголовного дела он собственноручно написал пять явок с повинной, в которых сообщил о времени, месте, способе и обстоятельствах совершенных им преступлений.

За ложное сообщение о заминировании железнодорожного вокзала в столице в отношении жителя Ивано-Франковской области 30 сентября было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

Вчера Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также мужчине будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза. В ходе экспертизы будет также определено его психическое состояние во время совершения преступлений.