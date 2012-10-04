Луганщина: автомобиль столкнулся с грузовиком

В Луганской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли три человека, еще один травмирован.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, 3 октября в 18.20 на 528-м километре автодороги Знаменка – Луганск – Изварино 24-летний водитель автомобиля Skoda Fabia по неизвестным причинам выехал на полосу встречную движения, где совершил столкновение с грузовиком MAN 18.220.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля Skoda погибли на месте происшествия, а водитель MAN получил телесные повреждения. Следствие продолжается.