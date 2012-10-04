Николаевщина: работники кожвендиспансера присвоили 2 млн грн

В Николаевской области работники Управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили бухгалтеров кожно-венерологического диспансера.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, отмеченные лица на протяжении 2005-2011 годов подделывали бухгалтерские документы о начислении и выплате заработной платы работникам диспансера, завысив оклады и надбавки работникам, в результате чего присвоили более 2 млн грн бюджетных средств.

По данному факту органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 (присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением и служебная подделка) УК Украины.