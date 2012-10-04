Освободили гражданина Сирии, похищенного с целью выкупа

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления Министерства внутренних дел в Запорожской области и ГУ МВД в Полтавской области освободили гражданина Сирии, который в конце сентября был похищен с целью получения выкупа.

Как сообщили УНИАН в руководстве ГУ УМВД Украины в Запорожской области, мужчина 8 суток удерживался похитителями в одном из сел Полтавской области, где злоумышленники зверски избивали его, не давали еды и, чтобы предотвратить побег, держали скованным цепью.

В ГУ УМВД Запорожской области сообщили: «В УБОП Запорожской области 2 октября обратилась жительница Шевченковского района Запорожья, которая сообщила, что ее муж, гражданин Сирии, студент одного из Харьковских вузов, выехал по делам из Запорожья в Днепропетровск и с ним прервалась мобильная связь. Вечером 2 октября пропавший мужчина позвонил жене с чужого телефона и сообщил что похищен и будет освобожден только в том случае, если похитителям будет выплачено 10 тыс. дол или переданы документы на квартиру семьи».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено место нахождения похищенного и похитителей, и в ходе спецоперации похищенный был освобожден и передан медикам. Медики оценивают состояние иностранца как тяжелое.

Злоумышленники задержаны. Информацию о них, в интересах следствия, правоохнанители пока не предоставляют.