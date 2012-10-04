В Николаеве у семейной пары изъяли 5 т спиртного-фальсификата

В Николаеве в подпольном цеху семейной пары изъято более пяти тонн фальсифицированного спиртного.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области, подпольный бизнес мужа и жены из Жовтневого района был выявлен 2 октября при проведении оперативно-профилактической отработки.

Как выяснили сотрудники отдела по борьбе с преступлениями в базовых отраслях экономики, 42-летний мужчина и его жена сами изготавливали вино и водку, наладив производство в собственном частном домовладении, и разливали их в пластиковые бутылки.

Продукция производилась без соблюдения элементарных правил санитарии. Готовую продукцию, большей частью оптом, глава семьи сбывал не только на рынках Николаева, но и заказчикам в других областях.

Во время проведения санкционированного обыска у правонарушителей было выявлено и изъято сырье и готовая продукция в количестве более пяти тонн, а также оборудование для производства и дополнительные материалы на сумму более 100 тыс. грн.

В настоящее время проводится исследование изъятой продукции и собираются материалы для возбуждения уголовного дела по признакам ч. 2, 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление алкогольных напитков из недоброкачественного сырья (материалов), которые представляют угрозу для жизни и здоровья людей, путем открытия подпольных цехов или с использованием оборудования, которое обеспечивает массовое производство таких товаров). За подобное преступление предусматривается наказание: штраф или лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Мера пресечения избирается.