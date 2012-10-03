На Закарпатье в лесу обнаружили 31 боевую мину

В Воловецком районе Закарпатской области в лесном массиве обнаружили 31 минометную мину, в отдельных из них были повреждены взрыватели.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в Территориальном управлении МЧС Украины в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, информация о том, что в районе лесного массива вблизи села Яловое Воловецкого района обнаружены подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные, поступила в оперативно-спасательную службу Закарпатья вчера, 2 октября.

На место выехали пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения ТУ МЧС в Закарпатской области.

Во время обследования прилегающей территории (площадь около 0,26 га) села Яловое была обнаружена и изъята 31 минометная мина времен Второй мировой войны калибра 82 мм.

По данным ТУ МЧС в Закарпатской области, в этот же день данная опасная находка была обезврежена на месте.

По словам специалистов-пиротехников, все обнаруженные взрывоопасные предметы были боевыми, причем в отдельных из них были повреждены взрыватели, поэтому переносить и перевозить их было очень опасно.