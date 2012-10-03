В Киеве суд арестовал «минера» железнодорожного вокзала

Соломенский районный суд Киева поддержал позицию прокуратуры столицы и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 32-летнему жителю Ивано-Франковской области, который 29 сентября по телефону сообщил о заминировании киевского железнодорожного вокзала.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Как выяснилось, житель Прикарпатья приехал в столицу на заработки. О «бомбе на железнодорожном вокзале» он сообщил со своего мобильного телефона в службу «102» в 04.55. В это время он был в состоянии алкогольного опьянения и находился возле станции метро «Вокзальная».

Как сообщалось, «минер» был задержан 30 сентября. В тот же день в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

В ходе расследования уголовного дела проверяется причастность задержанного еще к пяти ложным сообщениям о заминировании железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский 18, 21, 22, 26, 27 сентября.

По данным СМИ, задержанный год назад уже получил условный срок за сообщение о бомбе на станции столичного метро «Житомирская».