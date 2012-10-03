В Крыму автомобиль упал с обрыва

В Керчи (АР Крым) сегодня утром в результате падения автомобиля с обрыва погиб гражданин Беларуси.

Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, ЧП произошло в районе лодочного кооператива на мысе Змеинка.

По предварительной версии, водитель автомобиля "Ниссан" не справился с управлением, машина вылетела с дороги, перевернулась и, пролетев вниз более 20 метров, ударилась о стену лодочного гаража.

Водитель - 47-летний житель города Борисов (Республика Беларусь) - погиб на месте.

Пассажир-крымчанин самостоятельно выбрался из машины на дорогу и затем был доставлен в больницу с травмами головы и переломом голени.