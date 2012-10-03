Ивано-Франковск: многодетная мать пыталась продать ребенка

В Ивано-Франковской области сотрудники подразделения по борьбе с торговлей людьми задержали 45-летнюю жительницу одного из районов Прикарпатья, которая по корыстным мотивам передала в аренду свою десятилетнюю дочку.

Как сообщили сегодня УНИАН в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, женщина 29 сентября была задержана после того, как она получила обусловленную сумму 5000 гривен за то, что ее дочь будут использовать для попрошайничания на улицах и в людных местах на территории Прикарпатья.

Незадолго до этого оперативникам милиции стало известно, что эта женщина ищет людей, которые пристроили бы ребенка в сферу попрошайничания. Милиционеры взяли на контроль дальнейшие действия женщины. Под вечер 29 сентября она назначила встречу в Ивано-Франковске другой женщине и получила «гонорар» за договоренность о том, что на протяжении октября девочка будет проживать в областном центре и «зарабатывать» попрошайничанием на попечении чужого человека.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека). Санкциями этой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. В настоящее время суд избрал задержанной меру пресечения – подписка о невыезде.

Как утверждают в милиции, женщина является многодетной матерью, но воспитанием своих четырех несовершеннолетних детей почти не занимается. Эти дети проживают и учатся в школе-интернате. А еще двое самых старших – уже совершеннолетние.