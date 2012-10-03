Черниговщина: обнаружили более 60 боеприпасов времен войны

В Черниговской области искатели обнаружили более 60 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, вчера недалеко от с. Ладинка Черниговского района представители Украинского фонда поиска "Память" на открытой территории обнаружили 63 артиллерийских снаряда калибра 45 мм времен Великой Отечественной войны.

Группа пиротехнических работ ТУ МЧС Украины в Черниговской области в 16 часов артиллерийские снаряды уничтожила.