В Харькове при пожаре в многоэтажке пострадали 3 человека

В Харькове при пожаре в многоэтажке пострадали три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, пожар в жилом десятиэтажном доме по ул. Ощепкова, 1, произошел вчера, 2 октября, в 11.30. В частности, произошло возгорание балконов на 8-10 этажах.

Подразделениями МЧС с привлечением пожарных автолестниц спасены 6 человек и проведена срочная эвакуация 23 жителей дома. «Пострадали 3 человека, которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы», - говорится в сообщении.

В 13 часов подразделениями МЧС пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается.