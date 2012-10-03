На шахтах Донецкой области умерли два горняка

Вчера в Донецкой области на шахтах в г. Макеевке и в г. Шахтерске на рабочем месте умерли два горняка.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины.

Так, в Шахтерске на арендном предприятии «Шахтоуправление им. XVII Партсъезда» скончался электрослесарь подземный, 1971 года рождения. Он с бригадой рабочих в конвейерном штреке угольной лавы на горизонте 470 метров выполнял наряд по перемонтажу оборудования из отработанной выдачной печи в новую. В ходе выполнения работ электрослесарь почувствовал себя плохо, потерял сознание. Горный мастер и шахтеры участка оказывали ему первую помощь, оперативно вызвали реанимационно-противошоковую группу врачей, но спасти человека не удалось, и медики констатировали смерть горняка.

В другом случае - в Макеевке на шахте имени Бажанова государственного предприятия «Макеевуголь» скончался старший механик, 1948 года рождения. Он вышел на работу, жалоб на самочувствие у него не было, но, получив наряд и направляясь на место его выполнения, горняк резко почувствовал себя плохо, начал оседать на колени и потерял сознание. На место происшествия прибыли заведующая здравпунктом шахты с дежурным фельдшером, не обнаружив признаков жизни у горняка, они начали проводить реанимационные меры. Но спасти человека не удалось.

В настоящее время причины смерти в обоих случаях устанавливает судебно-медицинская экспертиза.