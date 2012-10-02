В Крыму с начала года отдохнуло 5,7 млн туристов

В Крыму за 9 месяцев 2012 года отдохнули 5,7 млн человек — это больше, чем за весь прошлый год, и на 7,1% превышает показатели января-сентября 2011 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма.

Ведомство также информирует, что количество отдохнувших россиян увеличилось с 1,42 млн в 2011 году до 1,52 млн в 2012 году.

Доля россиян в общем количестве туристов в нынешнем году составила 25% (в 2011 году – 21%), туристов других стран СНГ – 3%, дальнего зарубежья — 3%, украинцев – 69%.

«Платежеспособность таких туристов намного выше: среднее количество средств, которое тратит российский турист в Крыму — 10 тыс. грн за 14 дней, украинец – 7 тыс. грн. За 10 дней европеец оставляет в Крыму около 14 тыс. грн», - говорят в Минкурортов.

Как сообщал УНИАН, власти Крыма рассчитывают, что регион в 2012 году посетят около 6 млн туристов.