Луганские оперативники задержали торговца наркотиками

В Луганской области оперативники уголовного розыска задержали наркоторговца, который осуществлял реализацию симплекса (тяжелый наркотик, аналог жидкого экстракционного опия, употребляется внутривенно - УНИАН) в автомобиле «Нива».

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, наркоторговцем оказался житель города Лисичанска, 1986 года рождения, имеющий высшее педагогическое образование, хорошо физически подготовленный. Он никогда ранее не попадал в поле зрения милиции.

О месте реализации наркотика покупатель получал информацию по телефону в зашифрованной форме. Для сбыта выбиралась открытая местность, которая хорошо просматривалась, чтобы в случае форс–мажора можно было и избавиться от товара, и скрыться от милиции. Покупатель, который оказывался в салоне «Нивы», лица продавца не видел - на наркоторговце всегда была шапочка с прорезями для глаз.

При задержании из автомобиля «Нива» было изъято около полутора литров жидкого симплекса. Товар был расфасован и «заряжен» в шприцы. Торговец тут же продавал покупателю и ангидрид, которым можно было разбавлять дозу. Всего оперативниками было изъято наркотического средства - симплекс, по ценам черного рынка, на сумму около 90 тысяч гривен.

В отношении молодого человека на прошлой неделе возбуждено уголовное дело по статье 307 УК Украины. Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей.