Черниговщина: в ДТП погибли три человека

В Черниговской области в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, четыре травмированы. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Трагедия произошла недалеко от с. Жуковка Куликовского района вчера вечером. Водитель автомобиля "Daewoo Lanos" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и осуществил столкновение с автомобилем "ВАЗ 210994". В результате приключения, водитель автомобиля ВАЗ "210994", 1978 года рождения, его пассажир, 1974 года рождения и пассажир автомобиля "Daewoo Lanos", 1981 года рождения, погибли.

Водитель автомобиля "Daewoo Lanos" получил телесные повреждения и был доставлен в Черниговскую областную больницу, еще три пассажира получили телесные повреждения и были доставлены в Куликовскую центральную районную больницу.