В Запорожской области организовали несанкционированную свалку

Бердянской межрайонной прокуратурой по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере возбуждено уголовное дело в отношении директора сельхозпредприятия, который рядом с фермой предприятия на участке площадью более тысячи квадратных метров организовал свалку отходов животного происхождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, своими действиями директор предприятия нанес вред государственным интересам на сумму более 500 тыс. грн.

Дело возбуждено по ч.2 ст. 365-1 Уголовного кодекса Украины - превышение полномочий, повлекшее тяжелые последствия.

Следствие проводит Бердянская межрайонная прокуратура по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере.