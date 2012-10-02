Житомирщина: мужчина сжег себя после семейной ссоры

В Житомирской области 30 сентября в селе Пулино-Гута Красноармейского района в частном жилом доме мужчина после семейной ссоры облил себя бензином и поджег, в результате он скончался от травм.

Как рассказали УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС Украины в Житомирской области, 32-летний хозяин дома вместе с женой пришел из гостей, муж и жена поссорились, после чего муж ушел в другую комнату, прихватив канистру с бензином. Оставшись один, хозяин дома поджег себя.

Пожар увидели соседи, которые и вызвали спасателей и медиков "скорой".

Прибывшие по вызову спасатели потушили огонь.

Пострадавшего с ожогами 3 и 4 степени 80% тела госпитализировали в реанимационное отделение Красноармейской центральной районной больницы, где он и скончался через несколько часов от полученных травм.