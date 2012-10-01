Ривненщина: при столкновении иномарок погибли 3 человека
17:19, 01 октября 2012Новости регионов
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Выехал на встречную полосу
В Ривненской области при столкновении иномарок погибли три человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 30 сентября, на 172 км автодороги Городище – Ривне – Староконстантинов.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Volkswagen Passat» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Daewoo Lanos».
В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля «Volkswagen» погибли. Водитель автомобиля «Daewoo» получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован в больницу.
Продолжается следствие.
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