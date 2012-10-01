Ривненщина: при столкновении иномарок погибли 3 человека

В Ривненской области при столкновении иномарок погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 30 сентября, на 172 км автодороги Городище – Ривне – Староконстантинов.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Volkswagen Passat» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Daewoo Lanos».

В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля «Volkswagen» погибли. Водитель автомобиля «Daewoo» получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован в больницу.

Продолжается следствие.