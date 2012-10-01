Под Харьковом стоки канализации сливали в реку

Сточные воды из канализационного коллектора Кулиничевского поселкового совета Харьковского района сливались непосредственно в реку Немышля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службы Государственной экологической инспекции в Харьковские области, в период с 10 по 14 августа 2012 года объем сброса сточных вод в реку составлял 1513 м куб.

Таким образом, поселковый совет нарушил законодательство Украины об охране и рациональном использовании водных ресурсов. В результате самовольного сброса сточных вод в реку ущерб, нанесенный государству, достиг почти 25,5 тыс. грн.

Кулиничевскому поселковому совету предложено добровольно возместить сумму нанесенного ущерба. В случае невыполнения условий претензии, Государственная экологическая инспекция в Харьковской области обратится в Хозяйственный суд для принудительного взыскания средств.