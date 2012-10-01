Суд постановил вернуть Евпатории 40 соток земли у моря

Хозяйственный суд Крыма отменил решение Евпаторийского городского совета, принятое в 2010 году, о выделении фирме "Дагаз" 40 соток земли стоимостью 3,7 млн грн в 100-метровой зоне Черного моря для строительства пансионата, как незаконное.

Как сообщила УНИАН пресс-служба прокуратуры Крыма, Хозсуд удовлетворил иск надзорного ведомства Евпатории на прошлой неделе.

"Суд согласился с доводами прокуратуры о нарушении требований закона при выделении участка в прибрежной защитной полосе города-курорта, где запрещено размещение любых сооружений, кроме гидротехнических", - говорится в пресс-релизе.

Согласно решению, участок подлежит возврату общине Евпатории.