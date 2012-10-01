Черкассы: два жителя Днепропетровска везли 52 кг ртути

В Черкассах на прошлой неделе работники Службы безопасности Украины задержали двух жителей Днепропетровска с багажом ртути весом 52 кг.

Об этом говорится в официальном сообщении Министерства внутренних дел Украины.

В частности, на прошлой неделе в Черкассах сотрудники СБУ задержали двух жителей Днепропетровска, которые в автомобиле перевозили 52 кг ртути. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 321 УКУ (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств).

Также в Черкассах работники СБУ в автомобиле жителя Луганской области выявили и изъяли два контейнера с радиоактивным веществом стронций-90. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 265 УКУ (незаконное обращение с радиоактивными материалами).