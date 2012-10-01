В январе заработает Перинатальный центр в Луганске

В январе 2013 года будет введен в эксплуатацию Перинатальный центр в Луганской областной клинической больнице.

Об этом, как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, сказал премьер-министр Николай Азаров.

«15 января будет введен в эксплуатацию Перинатальный центр в составе Луганской областной клинической больницы», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН 29 сентября Н.Азаров находился с рабочей поездкой в Луганской области. В городе Краснодон премьер-министр принял участие в траурных мероприятиях к 70-летию со дня создания подпольной молодежной организации «Молодая гвардия».

Кроме того, премьер-министр принял участие в открытии отделения кардиохирургии Луганской областной клинической больницы.