Херсонщина: из-за поломки аттракциона пострадали 8 чел.
Сотрясение мозга, переломы...
Во время празднования Дня города в Голой Пристани Херсонской области из-за поломки аттракциона «Лавка» пострадали 8 человек.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС в Херсонской области, авария произошла 29 сентября в 21.45.
Четверо пострадавших были госпитализированы в травматологическое отделение Голопристанской районной больницы. В основном они получили сотрясение мозга, перелом голени или стопы, закрытые черепно-мозговые травмы, многочисленные ушибы.
Остальные пострадавшие от госпитализации отказались. Среди пострадавших - люди в возрасте от 14 до 42 лет.
Детали происшествия не сообщаются. Причина поломки аттракциона устанавливается.
На месте работала оперативная группа службы гражданской защиты Голопристанского района, райотдела УМВД, местной райгосадминистрации.
Проводится расследование.