Херсонщина: из-за поломки аттракциона пострадали 8 чел.

12:51, 01 октября 2012
Новости регионов
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Сотрясение мозга, переломы...

Во время празднования Дня города в Голой Пристани Херсонской области из-за поломки аттракциона «Лавка» пострадали 8 человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС в Херсонской области, авария произошла 29 сентября в 21.45.

Четверо пострадавших были госпитализированы в травматологическое отделение Голопристанской районной больницы. В основном они получили сотрясение мозга, перелом голени или стопы, закрытые черепно-мозговые травмы, многочисленные ушибы.

Остальные пострадавшие от госпитализации отказались. Среди пострадавших - люди в возрасте от 14 до 42 лет.

Детали происшествия не сообщаются. Причина поломки аттракциона устанавливается.

На месте работала оперативная группа службы гражданской защиты Голопристанского района, райотдела УМВД, местной райгосадминистрации.

Проводится расследование.

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