В Киевской области охотник случайно ранил двоих людей
12:37, 01 октября 2012Новости регионов
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Отца и сына...
В Белоцерковском районе Киевской области во время охоты 30-летний житель города Узина непроизвольным выстрелом из собственного охотничьего ружья ранил жителей Васильковского района упомянутой области – отца и сына.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, несчастный случай произошел в субботу, 29 сентября.
По данным милиции, пострадавшим медицинская помощь была оказана без госпитализации.
Правонарушитель задержан. Оружие изъято.
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