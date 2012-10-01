В Киевской области охотник случайно ранил двоих людей

12:37, 01 октября 2012
Новости регионов
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Отца и сына...

В Белоцерковском районе Киевской области во время охоты 30-летний житель города Узина непроизвольным выстрелом из собственного охотничьего ружья ранил жителей Васильковского района упомянутой области – отца и сына.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, несчастный случай произошел в субботу, 29 сентября.

По данным милиции, пострадавшим медицинская помощь была оказана без госпитализации.

Правонарушитель задержан. Оружие изъято.

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