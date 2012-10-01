Киев: взрывчатка на станции метро «Дорогожичи» не обнаружена

В результате проверки анонимной информации о заминировании киевской станции метро «Дорогожичи» взрывоопасные предметы не обнаружены, работа станции возобновлена.

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции, напомнив, что в 10.12 по спецлинии «102» от неизвестного лица поступило сообщение о заложении взрывчатки на указанной станции.

«Принятыми мероприятиями какие-либо опасные предметы не обнаружены, в 11.35 работа станции «Дорогожичи» возобновлена. Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию лица, сделавшего ложное сообщение», - отметили в милиции.