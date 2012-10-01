В Виннице задержали пять человек за сбыт психотропов

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали пять членов преступной группировки, которые занимались незаконным распространением в Виннице наркотических средств и психотропных веществ.

Об этом сообщает пресс-группа УСБ Украины в Винницкой области.

Установлено, что преступники сбывали наркотики постоянным покупателям, преимущественно наркозависимым молодым людям до 30 лет.

25 сентября во время обысков по месту проживания каждого из наркодилеров, изъято 200 граммов психотропного вещества метамфетамина, 2 единицы холодного оружия и около 10 килограммов марихуаны. Марихуану изъяли в усадьбе одного из задержанных, чей дом и земельный участок использовали для производства наркотика.

На 4 сотках приусадебной земли выявили тщательно ухоженную конопляную плантацию со зрелыми растениями высотой в рост взрослого человека. На чердаке дома и в сарае обнаружили высушенные растения конопли, а в комнатах в различной стеклянной таре хранился уже измельченный, готовый к продаже товар. Во время проникновения бойцов подразделения «Альфа» в жилище, хозяин дома попытался избавиться от доказательств своего преступного бизнеса – выбросил в окно половину стаканов и разбил собственный телефон.

Все пятеро задержанных, неработающие винничане в возрасте 38-40 лет, ранее неоднократно были судимы за совершение тяжких умышленных преступлений: убийство, изнасилование, разбойные нападения, а также за аналогичные - в сфере незаконного оборота наркотиков.

Следователями СБУ в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2. и ч.3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, приобретение, хранение с целью сбыта и незаконный сбыт особо опасных наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах).