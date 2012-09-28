В Киеве проходит семинар "Национальное усыновление: уроки Краснодона"

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко настаивает на принятии закона об отмене тайны усыновления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс- брифинге по итогам семинара-совещания «Национальное усыновление: уроки Краснодона».

«Закон обратной силы иметь не будет. Есть также необходимость обязательно обучать потенциального усыновителя, а тайна усыновления не дает возможности ввести эту обязательную подготовку», - отметил Ю.Павленко.

По его убеждению, доступ к информации об усыновлении должен быть ограничен, в первую очередь, - для биологических родителей, «чтобы они не вмешивались и не создавали проблем».

В то же время, отметил уполномоченный, в новом законе нужно сохранить норму об уголовной ответственности за разглашение тайны усыновления.

«Родственники ребенка (по происхождению) имеют право на информацию об усыновителе лишь с его согласия. В 14 лет у ребенка, которого усыновили, появляется право на информацию о своем происхождении», - отметил Ю.Павленко.

Заслуженный мастер спорта Украины, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая 6,5 лет назад усыновила мальчика-сироту Вадима, выразила убеждение, что ребенок должен знать правду о своем происхождении.

«Нужно ли говорить ребенку, что его усыновили? Могу говорить о себе лично – мне бы не удалось хранить тайну, я – публичный человек. Но со временем я убедилась, что это было правильно. Ребенок имеет право знать правду, он должен знать информацию о себе. Я счастлива, что в моей жизни появился этот ребенок. И Вадим, и Каролина знают, что они одно целое. Никогда в нашей семье не было разделения – биологический или приемный ребенок. Дети дарят надежду, веру, любовь, и не важно, какая ДНК у вашего ребенка», - сказала Л.Подкопаева.

По словам Ю.Павленко, Украина среди других стран постсоветского пространства имеет самую лучшую ситуацию в сфере реализации права ребенка на воспитание в семье.

«По последним данным, 80% детей-сирот, дети, лишенные родительской опеки, уже сегодня растут и воспитываются в семьях украинцев. На попечении – 64 тысячи, в приемных семьях, детских домах семейного типа - почти 12 тысяч. Хотя еще около 16 тысяч детей-сирот воспитываются в интернатах», - отметил Ю.Павленко.

Он подчеркнул, что много лет подряд одним из надежных партнеров государства в обеспечении прав сироты на воспитание ребенка в семье является Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины».

«Фонд Ахметова реализует ряд программ, которые имеют очень серьезные результаты. Был момент, когда «Развитие Украины» выполняло функции государства по реализации государственной политики по усыновлению», - отметил Ю.Павленко.

В свою очередь руководитель программы «Сиротству – Нет» фонда Р.Ахметова «Развитие Украины» Дарья Касьянова отметила, что год-два назад для фонда основной задачей были результаты, сегодня уже речь идет об ответственности.

«Сегодняшний семинар посвящен отмене тайны усыновления и урокам трагедии в Краснодоне (в этом городе приемная мать убила двух усыновленных девочек - УНИАН). Мы чувствуем и свою ответственность за произошедшее, потому что мы очень долго и много говорили о семейных формах воспитания. Сегодня мы понимаем, что на каждом этапе – от решения усыновить и до момента, когда ребенок попадет в семью, - происходят много вещей. Это и процесс адаптации, и травмы, которые нанесены ребенку или биологическими родителями, или интернатом. Поэтому очень нужна помощь психолога, социального работника», - сказала Д.Касьянова.

Она подчеркнула, что фонд Р.Ахметова также поддерживает инициативу отменить тайну усыновления. «Психологи, в частности зарубежные, убеждены, – что чем раньше открывается тайна усыновления, тем легче она воспринимается ребенком. А все тайное становится явным», - подчеркнула Д.Касьянова.

Семинар-совещание проходит в Киеве по инициативе службы уполномоченного Президента по правам ребенка совместно с Благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» и Министерством социальной политики Украины. В семинаре-совещании приняли участие работники областных служб по делам детей и директора Центров социальных служб для семьи, детей и молодежи из всех регионов Украины, представители Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, общественных организаций.

Как сообщал УНИАН, в августе уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Ю.Павленко инициировал внесение изменений в Семейный и Уголовный кодексы Украины об отмене тайны усыновления и введение опосредованного контроля за условиями проживания усыновленных детей с привлечением широкого круга специалистов.

По его словам, тайна усыновления является грузом, который Украина унаследовала от советской системы. Он отметил, что рано или поздно ребенок все равно узнает правду о своем усыновлении. При этом, заявил Ю.Павленко, анализ показывает, что чем позже ребенок об этом узнает, тем негативнее будут последствия.

В свою очередь Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская считает, что отмена тайны усыновления является длительным процессом и возможна лишь после изменения отношения общества к этому вопросу.