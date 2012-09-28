Во взрыве в жилом доме в Харькове обвиняют 25-летнего парня

Прокуратура Харьковской области предъявила обвинение 25-летнему харьковчанину в нарушении требований пожарной безопасности, что привело к взрыву в жилом доме в Харькове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, установлено, что этот молодой человек в ночь с 3 на 4 сентября находился в квартире №10 на 3-м этаже 9-этажного жилого дома по ул. Слинько, 2Б в г. Харькове по просьбе квартиросъемщиков, чтобы присмотреть за домашними животными. Действуя преступно небрежно, он оставил без присмотра включенную газовую плиту.

Согласно заключению экспертизы, причиной чрезвычайного происшествия стала утечка газа через открытые конфорки газовой плиты и духового шкафа.

Около 10.40 газо-воздушная смесь загорелась. Впоследствии произошел взрыв, в результате чего пострадали жильцы, а самому дому нанесен значительный ущерб.

Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет, сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее следственным управлением прокуратуры области 4 сентября было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.367 УК Украины (служебная небрежность, повлекшая тяжелые последствия). В дальнейшем дело было переквалифицировано на ч.2 ст.270 УК Украины (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшие имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжелые последствия).

Справка УНИАН. 4 сентября в Харькове в 9-этажном доме на ул. Петра Слинько, в квартире на 3-м этаже произошел взрыв. В результате взрыва пострадали пять человек. Из дома было эвакуировано почти 50 человек. По данным горсовета, на сегодняшний день все жильцы поврежденного дома получили материальную помощь в размере 1 тыс. грн на каждого члена семьи. На это время 20 семей (64 человека) из поврежденного взрывом дома по ул. Слинько, 2б расселили в три гостиницы и общежитие КП «Харьковгорлифт».

5 сентября на заседании областной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций аварии в доме по ул. Слинько, 2б присвоили статус чрезвычайного происшествия регионального масштаба и обратились в Кабмин за материальной помощью.