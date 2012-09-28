На Буковине бронетранспортер столкнулся с маршруткой

На Буковине при столкновении бронетранспортера с маршруткой пострадали четыре пассажира.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 9 часов утра на автомобильной дороге Стрый - Ивано-Франковск – Черновцы - Мамалыга в поселке городского типа Неполокивцы Кицманского района.

По предварительным данным, 19-летний военнослужащий срочной службы - водитель бронетранспортера «БТР-80», во время выполнения маневра поворота выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с пассажирским автобусом «Мерседес-бенц», который двигался по маршруту Снятин-Черновцы.

Как выяснилось, колонна военной техники двигалась в направлении города в сопровождении военной инспекции дорожного движения.

В результате ДТП 4 пассажира автобуса получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в больницу.

Теперь выясняются причины и обстоятельства ДТП.