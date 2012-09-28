В Винницкой области поезда насмерть сбили двух людей

В Винницкой области на протяжении 27 сентября поезда насмерть сбили двух людей.

Об этом сообщает пресс-служба ТУ МЧС в Винницкой области.

Согласно сообщению, 27 сентября около 18 часов возле железнодорожной станции села Сальник в Калиновском районе поезд сбил 72-летнюю жительницу Винницы. Стало известно, что пожилая женщина решила пересечь железнодорожное полотно, однако попала под скорый поезд сообщением Одесса – Киев, который двигался в направлении столицы.

В результате пострадавшая от полученных травм погибла на месте происшествия.

Движение поезда было приостановлен на 10 минут, поезд сообщением Винница – Хмельницкий был задержан на перегоне в районе станции Сосенка Винницкого района на 16 минут.

В этот же день, в 21:15 поступило сообщение, что в Виннице, возле улицы Бучмы грузовой поезд, который двигался от станции Жмеринка в сторону станции Казатин, сбил 37-летнего мужчину, от полученных травм он погиб на месте происшествия.

Со слов машиниста, погибший стоял на железнодорожных путях, повернувшись спиной к локомотиву, и на сигналы не реагировал. Пострадавший проживал в селе Лука-Мелешковская Винницкого района. Движение поездов на этом участке не приостанавливалось.

Обстоятельства обоих смертельных случаев выясняют правоохранители.