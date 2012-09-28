В Киеве откроют два перинатальных центра

На протяжении двух лет в столице появится два перинатальных центра: в Оболонском и Соломенском районах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, напомнив, что в городе уже полгода работает перинатальный центр на базе роддома №7.

В Главном управлении здравоохранения информируют, что после приобретения статуса перинатального центра в учреждении повысилась интенсивность работы именно с беременными, которые относятся к группе риска. В частности, в два раза увеличилось количество новорожденных с весом до 1 кг. Так, на протяжении 8 месяцев 2012 года пролечены 283 младенца (259 из которых уже выписаны домой), из них 8 детей имели при рождении экстремально низкий вес - до 1 кг, и продолжают катамнестическое наблюдение в перинатальном центре.

«Благодаря содействию городской власти в столице будут работать уникальные перинатальные центры. Отличие киевских учреждений заключается в том, что каждый из них будет иметь свою специализацию. Так, ныне действующем перинатальном центре на базе Киевского городского роддома №7 выхаживают недоношенных младенцев. Перинатальный центр, который будет создан на базе 5-го роддома Соломенского района, будет специализироваться на ведении беременных с экстрагенитальными патологиями. В Оболонском районе на базе роддома №4 будут принимать беременных с инфекционными патологиями», – отметила первый заместитель начальника Главного управления здравоохранения Валентина Залеская.