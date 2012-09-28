В частном доме сгорели трое молодых людей

В Ясиноватском районе Донецкой области от пожара погибли трое молодых людей.

Как сообщили сегодня в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области, ночью (26 сентября) в одноэтажном частном доме в поселке Новобахмутовка возник пожар, в результате которого погибли 25-летняя дочь домовладелицы, ее 24-летний ее сожитель, а также их 24-летний знакомый.

Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, отметили в областном управлении МЧС.