В Чернигове открылся Центр малоинвазивной хирургии глаза

Сегодня в Чернигове на базе городской больницы №2 открылся Центр диагностики и малоинвазивной хирургии глаза.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественном открытии Центра приняла участие вице-премьер-министр – министр здравоохранения Украины Раиса Богатырёва, а также руководители области и города, представители ведущих медицинских заведений Чернигова.

Р.Богатырёва назвала символическим, что медицинский центр открылся в день религиозного праздника Воздвижения Честного Креста Господнего. "Это хорошее событие. Это добрый знак", - сказала вице-премьер-министр.

По словам Р.Богатырёвой, если раньше такие оперативные вмешательства проводились в киевских медицинских заведениях, то сейчас необходимую помощь черниговцы смогут получить в родном городе.

В Центре диагностики и малоинвазивной хирургии глаза будут проводить весь комплекс обследований, а также выполнять малотравматические оперативные вмешательства по замене хрусталика, при глаукоме и т.п. Заведение оснащено современным оборудованием, часть которого закуплена за средства городского бюджета (более 380 тыс. грн), а часть приобретена в порядке лизинга.

Киевские специалисты из Центра микрохирургии глаза будут консультировать черниговских коллег. Совместно на новом оборудовании они уже провели 10 операций по замене хрусталика.

Также в Чернигове Р.Богатырёва встретилась с руководителями медицинских заведений города и области. Министр передала им ключи от 8 автомобилей «скорой помощи» и 25 кислородных концентраторов.