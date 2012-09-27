В Киеве в результате сдвига грунта в траншее погиб рабочий

Сегодня в 12:28 в Главное территориальное управление МЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о том, что во время проведения земляных работ возле двухэтажного частного дома в переулке Столетова,46, произошел сдвиг грунта в траншее, в результате чего землей завалило рабочего.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, по указанному адресу прибыли спасатели, которые сразу же приступили к раскапыванию пострадавшего.

Когда работники МЧС вытащили 27-летнего строителя из-под земли, он был уже без признаков жизни.

На месте происшествия работала оперативная группа ГТУ МЧС Украины в городе Киеве.