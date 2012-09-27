В Киеве в результате сдвига грунта в траншее погиб рабочий
16:01, 27 сентября 2012Новости регионов
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27-летний строитель
Сегодня в 12:28 в Главное территориальное управление МЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о том, что во время проведения земляных работ возле двухэтажного частного дома в переулке Столетова,46, произошел сдвиг грунта в траншее, в результате чего землей завалило рабочего.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, по указанному адресу прибыли спасатели, которые сразу же приступили к раскапыванию пострадавшего.
Когда работники МЧС вытащили 27-летнего строителя из-под земли, он был уже без признаков жизни.
На месте происшествия работала оперативная группа ГТУ МЧС Украины в городе Киеве.
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