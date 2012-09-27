Сумщина: от отравления угарным газом погибли три человека

Три человека погибли, среди них ребенок, 2009 года рождения, еще один - госпитализирован в результате отравления угарным газом в частном жилом доме г. Лебедин Сумской области.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, предварительная причина трагедии – нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Погибших обнаружила родственница семьи, которая пришла к ним в гости.

На месте происшествия работала оперативная группа ТУ МЧС Украины в Сумской области.