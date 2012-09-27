Сумщина: от отравления угарным газом погибли три человека
15:36, 27 сентября 2012Новости регионов
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Среди них - 3-летний ребенок
Три человека погибли, среди них ребенок, 2009 года рождения, еще один - госпитализирован в результате отравления угарным газом в частном жилом доме г. Лебедин Сумской области.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, предварительная причина трагедии – нарушение правил эксплуатации печного отопления.
Погибших обнаружила родственница семьи, которая пришла к ним в гости.
На месте происшествия работала оперативная группа ТУ МЧС Украины в Сумской области.
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